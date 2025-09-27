Media | vicino accordo su ostaggi a Gaza

Servizitelevideo.rai.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

10.38 Hamas avrebbe accettato, in linea di principio, il piano del presidente Usa, Trump, per porre fine alla guerra a Gaza. Si prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, vivi o morti. Lo riferisce il giornale Haaretz Il Qatar starebbe tentando di convincere Hamas ad approvare l'accordo. Trump spera di finalizzarlo con il premier israeliano Netanyahu al loro incontro lunedì. In cambio, Israele dovrà rilasciare centinaia di prigionieri palestinesi e ritiro graduale da Gaza. Ma Israele saprebbe dove sono gli ostaggi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: media - vicino

Media, raid Israele vicino a centro aiuti a Gaza, 12 morti

media vicino accordo ostaggi**Mo: media, 'Hamas accetterebbe accordo Trump, con rilascio tutti ostaggi'** - Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede l'immediato rilascio di tutti ... Si legge su lanuovasardegna.it

media vicino accordo ostaggiDopo l'annuncio di Trump: “Accordo vicino”, Hamas sarebbe pronta al rilascio degli ostaggi - Al Jazeera: “Dall'alba, almeno 38 morti nella Striscia di Gaza” Sarebbero almeno 38 i palestinesi rimasti uccisi dall'alba nella Striscia di Gaza, 25 dei quali a Gaza City. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Media Vicino Accordo Ostaggi