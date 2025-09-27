Media | vicino accordo su ostaggi a Gaza

10.38 Hamas avrebbe accettato, in linea di principio, il piano del presidente Usa, Trump, per porre fine alla guerra a Gaza. Si prevede l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, vivi o morti. Lo riferisce il giornale Haaretz Il Qatar starebbe tentando di convincere Hamas ad approvare l'accordo. Trump spera di finalizzarlo con il premier israeliano Netanyahu al loro incontro lunedì. In cambio, Israele dovrà rilasciare centinaia di prigionieri palestinesi e ritiro graduale da Gaza. Ma Israele saprebbe dove sono gli ostaggi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it