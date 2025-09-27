Media Usa | Trump pronto a togliere il veto all' uso di armi a lungo raggio da parte dell' Ucraina

Tgcom24.mediaset.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cremlino: "Abbattere i nostri jet? Dichiarazioni irresponsabili". Ad Amburgo grande esercitazione Nato di 3 giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

media usa trump pronto a togliere il veto all uso di armi a lungo raggio da parte dell ucraina

© Tgcom24.mediaset.it - Media Usa: "Trump pronto a togliere il veto all'uso di armi a lungo raggio da parte dell'Ucraina"

In questa notizia si parla di: media - trump

Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'

Media:Trump valuta finanziamenti a Kiev

Dazi, fonti Ue: "Improbabile intesa con gli Usa in settimana" | Media: "Trump ritira di nuovo gli Stati Uniti dall'Unesco"

Media Usa: "Trump pronto a togliere veto armi a lungo raggio all'Ucraina" | Il Cremlino: "Abbattere i nostri jet? Dichiarazioni irresponsabili" - Nell'incontro a margine dell'Assemblea dell'Onu Donald Trump ha dichiarato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere disponibile a revocare le res ... Segnala msn.com

media usa trump prontoTikTok, accordo tra USA e Cina: Trump e Xi pronti a chiudere l’intesa - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo quadro sulla controversia attorno al social media TikTok. Riporta italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Media Usa Trump Pronto