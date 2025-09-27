Media | La Corte Suprema Usa autorizza Trump a congelare oltre 4 miliardi di dollari in aiuti esteri

Il presidente americano intima a Microsoft di licenziare l'ex vice ministro alla Giustizia Lisa Monaco.

La Corte Suprema americana ha dato il via libera all'amministrazione per congelare, per ora, oltre 4 miliardi di dollari in aiuti esteri.

Omicidio Kirk, Media Usa: presunto killer aveva un partner transgender - I commenti violenti sui social, le bufale riprese dall'IA, l'odio politico L'uccisione dell'attivista 31enne è una tragedia che ha riacceso i riflettori sulle aggressioni di matrice politica. Si legge su msn.com