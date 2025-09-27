"Tutte le persone sono in sicurezza, molte cantine ormai svuotate. La priorità ora è liberare la città portando via tutti gli ingombranti e i rifiuti. Gli effetti del maltempo sono stati così devastanti che le strade non sono percorribili. Via Zara, in precedenza mai toccata dalle esondazioni, adesso è difficilmente percorribile anche a piedi". La vicesindaca Stefania Tagliabue, che ha la delega alla Protezione civile, indica che la fine dell’emergenza deve ancora arrivare. A oggi si guarda il cielo con più tranquillità. Meteo instabile, tra sole, qualche goccia d’acqua. Adesso ci si spaventa quando si guarda a terra o ad altezza d’uomo, tra fango e rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meda si rialza dopo l’alluvione: "Liberiamo la città dai rifiuti. La fine dell’emergenza è lontana"