Mister Magi non vuol perdere tempo ed altre energie sulle ragioni che hanno portato alla sua squalifica. La rabbia è ancora tanta, ma il tempo per preparare il prossimo turno è poco. Ora la Vigor deve solo rimettersi in carreggiata e cercare di rifarsi contro il Teramo. L’allenatore di Pesaro però ha rimediato 4 giornate di squalifica in occasione del turno infrasettimanale. Un’ altra tegola, come se già non bastassero gli infortuni e gli ultimi rocamboleschi risultati, tutt’altro che esaltanti. "Sicuramente quando le cose non vanno per il verso giusto si diventa più nervosi, nel finale di partita contro l’Ostiamare il mister non ha gradito alcuni fischi arbitrali e lo ha fatto presente in maniera troppo esplicita, almeno secondo il direttore di gara – spiega Christian Romagnoli, direttore operativo della Vigor, sempre in panchina durante gli incontri dei rossoblu -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mazzata sulla Vigor, Magi non parla: "Non ha gradito alcuni fischi arbitrali"