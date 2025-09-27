Maxi-sequestro a Cassino in un bunker la più grande fabbrica di sigarette di contrabbando | un arresto

Affaritaliani.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz della Guardia di Finanza di Ancona: l’impianto produceva 5mila sigarette al minuto, frode da 600 milioni, sequestri per 53 milioni. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

maxi sequestro a cassino in un bunker la pi249 grande fabbrica di sigarette di contrabbando un arresto

© Affaritaliani.it - Maxi-sequestro a Cassino, in un bunker la più grande fabbrica di sigarette di contrabbando: un arresto

In questa notizia si parla di: sequestro - cassino

maxi sequestro cassino bunkerMaxi blitz della Guardia di Finanza, scoperta fabbrica clandestina di sigarette in un bunker sotterraneo a Cassino - I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona, hanno eseguito una complessa operazione che, grazie ad ... Come scrive ilpuntoamezzogiorno.it

maxi sequestro cassino bunker7 milioni di sigarette di contrabbando al giorno prodotte in un bunker a Cassino - La scoperta della Guardia di finanza di un vero e proprio impianto industriale, con tre linee di produzione e di confezionamento, per un valore di 900milioni di euro l'anno ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Sequestro Cassino Bunker