Maxi-sequestro a Cassino in un bunker la più grande fabbrica di sigarette di contrabbando | un arresto
Blitz della Guardia di Finanza di Ancona: l'impianto produceva 5mila sigarette al minuto, frode da 600 milioni, sequestri per 53 milioni.
In questa notizia si parla di: sequestro - cassino
Cronache italiane Sequestro record: circa 300 tonnellate. Scattato un arresto e diverse denunce per contrabbando aggravato
Maxi blitz della Guardia di Finanza, scoperta fabbrica clandestina di sigarette in un bunker sotterraneo a Cassino - I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona, hanno eseguito una complessa operazione
7 milioni di sigarette di contrabbando al giorno prodotte in un bunker a Cassino - La scoperta della Guardia di finanza di un vero e proprio impianto industriale, con tre linee di produzione e di confezionamento, per un valore di 900milioni di euro l'anno