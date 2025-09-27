Maxi piogge sull' hinterland attivata la vasca anti esondazione del Seveso

27 set 2025

Pioggia battente, soprattutto in Brianza, nel pomeriggio di sabato 27 settembre. Per prevenire il rischio di esondazione del Seveso, la protezione civile del Comune di Milano ha attivato la vasca di laminazione di Bresso.La vasca è entrata in funzione intorno alle 16.15, come comunicato da.

