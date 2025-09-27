Maxi multa da 936 milioni di euro a Eni Esso Q8 e altre 3 compagnie petrolifere

27 set 2025

Si sarebbero coordinati per triplicare, da 20 euro al metro cubo a 60 euro al metro cubo, il valore della componente bio che determina il prezzo del carburante. Per questo motivo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato 6 tra le più importanti compagnie petrolifere operanti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: multa - milioni

