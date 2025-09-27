Maxi multa da 936 milioni di euro a Eni Esso Q8 e altre 3 compagnie petrolifere

Si sarebbero coordinati per triplicare, da 20 euro al metro cubo a 60 euro al metro cubo, il valore della componente bio che determina il prezzo del carburante. Per questo motivo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato 6 tra le più importanti compagnie petrolifere operanti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: multa - milioni

Apple in appello contro la multa UE da 500 milioni per anti-stering dell’App Store: “La sanzione va ben oltre quanto richiesto dalla legge”

Apple fa ricorso contro la multa Ue da 500 milioni di euro per l’App Store

Il “chiodo”, 1.165 treni fermi: Rfi rischia una multa di 2 milioni

Multa Antitrust da 936 milioni in tutto a #Eni, #Ip, #Saras, #Esso, #Tamoil e #Q8 con l'accusa di aver formato un cartello sui prezzi del carburante. Nell'istruttoria viene menzionata a sorpresa anche "Staffetta Quotidiana". L'articolo di @marcodellaguzzo - X Vai su X

Evasione fiscale da 1,5 milioni e 80 lavoratori irregolari: maxi multa per un ristorante Operazione dei finanzieri di Muravera coordinati dal gruppo di Cagliari - facebook.com Vai su Facebook

Cartello sui biocarburanti: maxi-multa di Antitrust da 936 milioni a big del petrolio - multa dell'Antitrust a Eni, Esso, IP, Q8, Saras e Tamoil per cartello sui biocarburanti: rincari per PMI, trasporti e filiera economica. Si legge su finanza.com

Antitrust, maxi multa da 936 mln a sei compagnie petrolifere: Eni la più colpita - Maxi multa dell’Antitrust da 936,6 milioni di euro a sei tra le principali compagnie petrolifere italiane: Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil. Scrive fortuneita.com