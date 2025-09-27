Max Verstappen vince dominando a bordo di una Ferrari GT3 al Nurburgring
Max Verstappen ha vinto e lo ha fatto alla guida di una Ferrari. Non stiamo parlando di Formula 1, naturalmente, ma della “divagazione” che il campione olandese si è concesso nelle ruote coperte, partecipando al nono round del campionato NLS (Nürburgring Endurance Championship).Un'avventura che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
