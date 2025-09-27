Max Verstappen continua a riscrivere le regole del motorsport. Dopo i successi in Formula 1, il campione olandese ha dominato anche nell’endurance conquistando la 4 Ore del Nurburgring 2025. A bordo della Ferrari 296 GT3 preparata da Emil Frey Racing e in coppia con Chris Lulham, Verstappen ha portato a casa una vittoria netta sull’ Inferno Verde, dimostrando di saper vincere in qualsiasi contesto. Indice. Una Ferrari perfetta sull’Inferno Verde. Classifica e rivali. Un campione oltre la Formula 1. L’importanza del Nurburgring nella carriera di Verstappen. Verstappen e l’endurance: futuro alla 24 Ore del Nurburgring?. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Max Verstappen trionfa al Nurburgring con la Ferrari 296 GT3