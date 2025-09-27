Max Verstappen firma la terzo tempo al Nürburgring per NLS 9
Prima qualifica in GT3 nell’Inferno Verde e primo terzo posto per Max Verstappen. L’olandese entra in Top3 con la propria Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing, il quattro volte campione del mondo ha controllato a lungo la sessione prima di cedere il passo all’Aston Martin n. 34 Walkenhorst Motorsport di Christian Krognes ed all’Audi n. 8 JUTA Racing di Franck Stippler. Le condizioni meteo difficili, dopo la pioggia della notte e la nebbia che ha costretto gli organizzatori a posticipare di 30 minuti l’inizio delle qualifiche, non hanno messo in difficoltà la stella della massima formula. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: verstappen - firma
F1, Norris firma il miglior tempo nelle FP3 di Baku davanti a Verstappen. Hamilton ed Antonelli in top5, decimo Leclerc
Verstappen firma la pole nel caos di Baku, McLaren e Ferrari restano indietro
#MaxVerstappen vince il GP di Baku e firma il secondo trionfo di fila. Gara perfetta per l’olandese, sempre in testa e impeccabile nella gestione gomme. Ora testa a Singapore, dove lo attende una sfida più complessa #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formul Vai su Facebook
F1, Norris firma il miglior tempo nelle FP3 di Baku davanti a Verstappen. Hamilton ed Antonelli in top5, decimo Leclerc - - X Vai su X
Max Verstappen firma la terzo tempo al Nürburgring per NLS 9 - Prima qualifica in GT3 nell'Inferno Verde e primo terzo posto per Max Verstappen. Secondo oasport.it
F1 | Un Verstappen fenomenale firma la vittoria a Monza: “Esecuzione fantastica di tutto il team” - L'olandese, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche di ieri, è stato protagonista di una grande prestazione anche in gara che lo ... Si legge su f1grandprix.motorionline.com