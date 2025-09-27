Max Verstappen firma la terzo tempo al Nürburgring per NLS 9

Prima qualifica in GT3 nell’Inferno Verde e primo terzo posto per Max Verstappen. L’olandese entra in Top3 con la propria Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing, il quattro volte campione del mondo ha controllato a lungo la sessione prima di cedere il passo all’Aston Martin n. 34 Walkenhorst Motorsport di Christian Krognes ed all’Audi n. 8 JUTA Racing di Franck Stippler. Le condizioni meteo difficili, dopo la pioggia della notte e la nebbia che ha costretto gli organizzatori a posticipare di 30 minuti l’inizio delle qualifiche, non hanno messo in difficoltà la stella della massima formula. 🔗 Leggi su Oasport.it

