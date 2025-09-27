Max Verstappen domina e vince al debutto al Nürburgring
Debutto in GT3 e vittoria per Max Verstappen al Nürburgring nella ’57. ADAC Barbarossapreis’, la nona prova dell’anno per quanto riguarda la stagione del Nürburgring Endurance Series. Il pluricampione del mondo di F1 si è imposto di forza con la Ferrari 296 GT3 n. 31 schierata da Emil Frey Racing in coppia con l’amico Chris Lulham. L’intera durata della competizione, quattro ore, è stata controllata dall’auto n. 31 che ha saputo fronteggiare ad inizio gara il possibile rientro della Ford Mustang GT3 n. 6 di Frank Stippler e dell’Aston Martin n. 34 di Christian Krognes. Il norvegese ha provato nei metri iniziali a tenere la pole position, il portacolori di Walkenhorst Motorsports non è riuscito a contenere il pilota di F1. 🔗 Leggi su Oasport.it
