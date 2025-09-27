Max Tortora Diletta Leotta e Valeria Fabrizi tra le novità della nuova stagione di Don Matteo 15
La nuova stagione di Don Matteo 15 si preannuncia ricca di novità, a partire dal cast con la presenza di Max Tortora, Diletta Leotta e Valeria Fabrizi. Nelle prime settimane di settembre sono infatti iniziate le riprese e sul set c’erano anche loro. Scopriamo insieme che ruolo avranno. Don Matteo 15: tra le new entry Max Tortora, Diletta Leotta e Valeria Fabrizi. C’è grande attesa per una nuova stagione di Don Matteo 15. Confermatissimo, nonostante il caso mediatico scoppiato dopo la diffusione dei suoi audio privati da parte di Fabrizio Corona, c’è Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo. Accanto a lui però vedremo anche alcune new entry. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
