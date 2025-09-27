Mauro Marin il vincitore della decima edizione del Grande Fratello condannato per percosse | 20 giorni per aver picchiato l’ex compagna

Venti giorni di carcere. È la condanna comminata dal Tribunale di Sulmona a Mauro Marin, vincitore della decima edizione del Grande Fratello, per percosse nei confronti dell’ex compagna. I fatti contestati – scrive il Corriere della Sera – si sono verificati tra il settembre 2022 e l’inizio del 2023. L’episodio più grave risale all’11 gennaio di due anni fa a casa della vittima a Sulmona (comune italiano della provincia dell’Aquila, in Abruzzo). Secondo l’accusa, Marin avrebbe spinto la sua ex fidanzata contro una colonna dell’abitazione, premendole una mano sul volto. Violenza fisica refertata con una prognosi di cinque giorni per «trauma toracico e facciale con stato di agitazione psichica». 🔗 Leggi su Open.online