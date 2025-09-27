Mauro Marin ex vincitore del GF condannato per percosse | dovrà scontare 20 giorni per aver picchiato l’ex compagna

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I fatti contestati contestati risalgono all’11 gennaio 2023. Il 7 ottobre è atteso davanti al giudice per l'accusa di aver minacciato con un coltello il suocero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mauro - marin

mauro marin ex vincitoreMauro Marin, ex vincitore del GF, condannato per percosse: dovrà scontare 20 giorni per aver picchiato l’ex compagna - Il 7 ottobre è atteso davanti al giudice per l’accusa di aver minacciato con un coltello il suocero. Riporta fanpage.it

mauro marin ex vincitoreMauro Marin, vincitore del «GF 10»: condanna di 20 giorni per percosse all'ex compagna - Il 7 ottobre dovrà tornare davanti al giudice per l'accusa di aver minacciato con un coltello il suocero ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mauro Marin Ex Vincitore