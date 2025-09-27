Maurizio Micheli chi è l’ex moglie Daniela Nobili prima di Benedicta Boccoli e il figlio Guido

L'ex moglie di Maurizio Micheli è Daniela Loredana Nobili: l'attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio è nata a Milano il 10 dicembre 1942. Anche lei dopo il divorzio da Micheli si è risposata con Gianni Galassi, imprenditore e direttore del doppiaggio. Di formazione teatrale, ha studiato l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico": negli anni, ha lavorato con diverse compagnie, si è occupata di doppiaggio e di adattamento dei dialoghi italiani di film, miniserie e serie televisive (tra cui X Files ed E.R. – Medici in prima linea ). Il figlio Guido, nato proprio dal matrimonio con Maurizio Micheli, ha seguito le orme dei genitori, diventando direttore del doppiaggio.

