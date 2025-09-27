Maurizio Ferrini alias la Signora Coriandoli ha una moglie e dei figli? Tutto sull’attore

Maurizio Ferrini, storico volto della comicità italiana e creatore della Signora Coriandoli, ha alle spalle un matrimonio e oggi una nuova relazione: ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata! Leggi anche: Ballando con le stelle, ecco gli abbinamenti di concorrenti e ballerini: Milly Carlucci sorprende! Amatissimo dal pubblico per la sua comicità pungente e per aver dato vita a personaggi diventati iconici, Maurizio Ferrini è un nome che ha segnato la televisione italiana dagli anni Ottanta a oggi. La sua maschera più celebre, la Signora Emma Coriandoli, resta un simbolo della tv popolare e irriverente, capace di far ridere e riflettere intere generazioni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

