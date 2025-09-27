Matteo Paolillo interpreterà la giovinezza di Gigi D’Alessio nel film Solo se canti tu

La sera del 26 settembre, in una Piazza del Plebiscito gremita per un concerto sold out, è arrivato l’annuncio che ha acceso l’entusiasmo del pubblico: Matteo Paolillo porterà al cinema gli anni della formazione di Gigi D’Alessio. Un passaggio di testimone artistico celebrato davanti alla città. Un annuncio dal palco che diventa evento collettivo Nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

