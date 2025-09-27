Matteo Cuppari | La mia vita fra i vip di tutto il mondo Ecco qual é l’obiettivo del 2026

Celebrità e imprenditori si rivolgono a Matteo Cuppari, fondatore di Luxcar. Celebrità e imprenditori si rivolgono a Matteo Cuppari, fondatore di Luxcar: noleggio supercar di lusso con servizi di lusso VIP. La sua vita é cambiata perché si trova ad interagire con personaggi del calibro di Jeff Bezos o Sfera Ebbasta, che per puntualità, affidabilità, si rivolgono a lui. “La parola d’ordine é riservatezza”, dice Cuppari. “I vip, sempre di più, chiedono di vivere in tranquillità gli spostamenti in auto o barca e noi dobbiamo offrire loro tutto questo”. Matteo Cuppari è alla guida Mc group” Luxcar Rentals “, realtà di riferimento in italia e Dubai nel noleggio di supercar di lusso con approccio concierge per clienti VIP e internazionali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

