Matteo Cuppari | La mia vita fra i vip di tutto il mondo Ecco qual é l’obiettivo del 2026
Celebrità e imprenditori si rivolgono a Matteo Cuppari, fondatore di Luxcar. Celebrità e imprenditori si rivolgono a Matteo Cuppari, fondatore di Luxcar: noleggio supercar di lusso con servizi di lusso VIP. La sua vita é cambiata perché si trova ad interagire con personaggi del calibro di Jeff Bezos o Sfera Ebbasta, che per puntualità, affidabilità, si rivolgono a lui. “La parola d’ordine é riservatezza”, dice Cuppari. “I vip, sempre di più, chiedono di vivere in tranquillità gli spostamenti in auto o barca e noi dobbiamo offrire loro tutto questo”. Matteo Cuppari è alla guida Mc group” Luxcar Rentals “, realtà di riferimento in italia e Dubai nel noleggio di supercar di lusso con approccio concierge per clienti VIP e internazionali. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: matteo - cuppari
Matteo Franzoso è tornato sulle sue amate montagne, ai 2.035 metri del Colle del Sestriere. Oggi dalle 10.00 alle 14.00 è aperta la camera ardente allestita all'interno della chiesa di Sant'Edoardo. I funerali di Stato dell'atleta della Nazionale Italiana di Sci Alpi - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Cuppari: “La mia vita fra i vip di tutto il mondo”. Ecco qual é l’obiettivo del 2026 - Celebrità e imprenditori si rivolgono a Matteo Cuppari, fondatore di Luxcar: noleggio supercar di lusso con servizi di lusso VIP. Scrive 361magazine.com