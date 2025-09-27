Mattarella alza la voce La Flotilla non molla ma comincia a tentennare

27 set 2025

Il Colle: «Non mettete a rischio le vite, sì alla mediazione». La risposta è sfrontata: «Il nostro obiettivo non è portare aiuti». Poi però mandano la leader a Roma a trattare. 🔗 Leggi su Laverita.info

Flotilla, Mattarella alza la voce: "Non mettete a rischio la vostra incolumità”. La portavoce rientra in Italia per dialogare con le istituzioni - "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolu ... Si legge su affaritaliani.it

mattarella alza voce flotillaFlotilla, l'appello di Mattarella: “Non rischiate, andate a Cipro”. Gli attivisti se ne infischiano - A scherzare col fuoco ci si brucia, recita un antico (e saggio) detto popolare. Secondo iltempo.it

