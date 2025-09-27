Mattarella alla Flotilla | fermatevi

L’ultima persona con cui Sergio Mattarella parla prima di prendere carta e penna è Giorgia Meloni. Un colloquio che segue giorni di contatti febbrili con tutte le istituzioni coinvolte nella vicenda della Global Sumud Flotilla, da Palazzo Chigi ai ministeri chiave, passando per il cardinale Matteo Zuppi. Dal Quirinale si affrettano a precisare che a spingere il capo dello Stato a intervenire non è stata la premier: conoscendone il rigore, non c’è motivo di dubitare. Il suo messaggio, diffuso in italiano e in inglese, è esplicito: ribalta il giudizio sferzante espresso dalla presidente del Consiglio a New York, riconoscendo alla missione un "valore che si è espresso con ampia risonanza e significato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella alla Flotilla: fermatevi

