Mattarella alla Flotilla | evitate rischi accettate la mediazione
Il presdidente: iniziativa di valore, non rischiate la vostra incolumità. La Farnesina: «Sconsigliato proseguire». Intanto una nuova flotta di barche è pronta a partire per Gaza da Catania.
Flotilla, salpata la nave spagnola che fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza: ecco il pattugliatore ?Furor?. Mattarella: non mettere in pericolo vostra incolumità
Mo: appello Mattarella a Flotilla, 'accogliete disponibilità Patriarcato latino Gerusalemme'
Flotilla: appello di Mattarella, considerare l’offerta di Pizzaballa Situazione estremamente preoccupante. A bordo anche volontari pugliesi
L'appello di Mattarella alla Flotilla: "Evitare rischi, accogliete la mediazione" - Il capo dello Stato definisce la missione in mare diretta a Gaza di "valore" e invita le persone a bordo a raccogliere la disponibilità offerta dal
Flotilla, l'appello di Sergio Mattarella: "Non rischiate l'incolumità" - Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha rivolto un invito agli attivisti della Flotilla: "Evitate rischi".