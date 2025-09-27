Matilde ci ha preso gusto. E dopo aver vinto il titolo italiano juniores, lo scorso anno, a Lignano Sabbiadoro (Udine), si è ripetuta in questi giorni a Caivano, in provincia di Napoli. Matilde di cognome fa Solieri, è un asso dello skateboard e ha solo 12 anni. Compiuti da poco, tra l’altro, perché Matilde è nata a Bologna il 31 agosto 2013. Il papà si chiama Federico, la mamma Elisa. Il fratellino che si è dato al nuoto, è Emiliano e ha solo cinque anni. Matilde, l’avevamo lasciata in quinta elementare. "E quest’anno, come promesso, ho frequentato la prima media alle scuole Galilei". Come è andata? "Bene, sono stata promossa in seconda". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Matilde, regina dello skate a 12 anni: “Los Angeles è il sogno, ma prima devo indossare la maglia della nazionale”