Matera Zes cultura | finanziamento a rischio abrogazione Situazione
Di Nino Sangerardi: “Opportunità storica per consolidare il ruolo di centro di innovazione e sviluppo nel Sud Italia e nel Mediterraneo. Il finanziamento per la Zona Economica Speciale (ZES) Cultura, ottenuto grazie all’impegno del Presidente della Giunta regionale Bardi e dell’avv. Raffaello De Ruggieri, rappresenta un’iniziativa ambiziosa che mira a trasformare il Borgo de La Martella in un polo di eccellenza. L’idea è quella di replicare il coraggio delle decisioni storiche, come la costruzione della Torre Eiffel a Parigi, inizialmente osteggiata, definita mostruosità di ferro e gigantesca ciminiera di una fabbrica; che avrebbe rovinato il panorama di Parigi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: matera - cultura
Matera Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, la fabbrica-giardino per le imprese
ZES CULTURA, L’ALLARME DI ENZO ACITO: FINANZIAMENTO A RISCHIO, UNA “TORRE EIFFEL” PER IL FUTURO DI MATERA - facebook.com Vai su Facebook
APPELLO PER MATERA CAPITALE MEDITERRANEA DELLA CULTURA E DEL DIALOGO 2026 SOTTOSCRITTO DA 69 ORGANIZZAZIONI CULTURALI - X Vai su X
Matera Zes cultura: finanziamento a rischio abrogazione Situazione - “Opportunità storica per consolidare il ruolo di centro di innovazione e sviluppo nel Sud Italia e nel Mediterraneo. noinotizie.it scrive
Il governatore Bardi scrive a Fitto: «A Matera una Zes della cultura 4.0» - «La Basilicata vuole essere una best practice, partendo da Matera, replicabile in tutto il Mezzogiorno». Da lagazzettadelmezzogiorno.it