Mastella | No ai bluff sulle liste chi pensa di avere numeri li metta in campo

"C'è chi immagina di bluffare sul tavolo delle liste per le Regionali campane e poter millantare truppe e numeri che non esistono. Per scoprire il bluff c'è una semplice soluzione: chi pensa di poter raggiungere il quorum scenda in campo. Ed è giusto che sia concesso loro il lasciapassare. Solo così vedremo chi ha in mano le carte giuste e chi invece simula", lo dice il leader di Noi di Centro Clemente Mastella a margine di una riunione con i coordinatori provinciali e il coordinatore regionale del partito. "Un altro grande bluff è questa storia dei moderati. Questa dicitura sembra il cappello dietro cui si nascondono personalismi, protagonismi e millanterie.

