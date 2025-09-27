Massini a La Confessione di Gomez | Illusi che Hitler fosse un demonio ma in milioni l’hanno seguito Può accadere di nuovo? Sì
Stefano Massini è il primo ospite a La Confessione di Peter Gomez stasera alle 20.15 su Rai 3. “Ci siamo detti che, siccome Hitler era il diavolo e noi no, non ci saremmo ricaduti mai ”. Ci stiamo ricadendo?”, ha chiesto il conduttore dopo aver fatto vedere all’attore uno stralcio dello spettacolo ‘Mein Kampf’, tratto dal famigerato libro del Fuhrer, che è servito come base per il libro “Mein Kampf. Da Adolf Hitler” portato in scena da Massini l’anno scorso. “Beh sì, lo penso ancora. – ha risposto il drammaturgo – Ci siamo illusi tutti quanti che Adolf Hitler fosse una specie di demonio piovuto sul pianeta terra, senza porci la domanda di come fosse possibile che milioni e milioni di persone gli andassero dietro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
