Massimo Moratti torna a casa dopo un mese di ricovero per polmonite | come sta l’ex presidente dell’Inter
Buone notizie per i tifosi nerazzurri: Massimo Moratti è stato dimesso questa mattina dall’Istituto Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato da circa un mese a causa di una grave polmonite. L’ex presidente dell’Inter, oggi ottantenne, era stato portato in ospedale lo scorso 26 agosto in condizioni critiche, con una capacità polmonare molto bassa. Nei primi giorni i medici erano stati costretti a trasferirlo in terapia intensiva e ad intubarlo per una settimana. Il miglioramento delle condizioni di Moratti. Con il passare delle settimane, però, le sue condizioni sono progressivamente migliorate: la sedazione è stata ridotta poco alla volta e Moratti ha risposto positivamente alle cure, fino al ritorno in reparto e poi alle dimissioni di oggi. 🔗 Leggi su Open.online
Massimo Moratti lascia l'ospedale e torna a casa: dimesso dall'Humanitas dopo una polmonite - L'ex presidente dell'Inter è stato intubato nel reparto di terapia intensiva per una settimana. milano.corriere.it scrive
L'80enne Massimo era stato ricoverato il 26 agosto in terapia intensiva per una brutta polmonite - L’80enne ex presidente dell’Inter era stato infatti ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano il 26 agost ... Da gazzetta.it