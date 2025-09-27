Massimo Moratti sta decisamente meglio

27 set 2025

È tornato a casa Massimo Moratti. Nella mattinata di sabato 27 settembre l’ex presidente dell'Inter è stato dimesso dall'ospedale Humanitas di Rozzano dove era ricoverato da fine agosto per una polmonite.Dopo il ricovero in terapia intensiva dello scorso 26 agosto, le sue condizioni erano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

