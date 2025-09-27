Massimo Moratti la notizia dall’ospedale è appena arrivata | cosa succede

Caffeinamagazine.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notizia che ha fatto trattenere il respiro a migliaia di persone, tra timori e speranze: negli ultimi giorni, il nome di Massimo Moratti è tornato sulle labbra di tutti, ma stavolta non per un trionfo calcistico. Cosa è successo davvero al volto più amato dai tifosi nerazzurri? Dietro la facciata di riservatezza che ha sempre contraddistinto la famiglia Moratti, si è vissuto un periodo di grande preoccupazione. Tutto ha avuto inizio con un ricovero improvviso, che ha scosso il mondo dello sport e non solo. L’ex presidente dell’Inter, abituato a guidare la squadra nei momenti più difficili, si è trovato stavolta dall’altra parte: quella del paziente, costretto a lottare con tutte le sue forze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: massimo - moratti

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite: le sue condizioni

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite: come sta l’ex presidente dell’Inter

massimo moratti notizia dall8217ospedaleMassimo Moratti dimesso dall’ospedale dopo un mese di ricovero per una polmonite - L’ex presidente dell’Inter lascia l’Humanitas di Rozzano e torna nella sua casa di Milano per proseguire la convalescenza tra l’affetto della sua famiglia. Segnala msn.com

Massimo Moratti ricoverato all'Humanitas - L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, a causa di una polmonite. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo Moratti Notizia Dall8217ospedale