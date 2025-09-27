Massimo Moratti è stato dimesso dopo il ricovero a causa della polmonite

Massimo Moratti è a casa dopo circa un mese in cui è stato ricoverato all’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. L’ex presidente dell’ Inter - che è stato intubato nel reparto di terapia intensiva per una settimana - è stato dimesso questa mattina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

