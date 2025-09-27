Massimo Moratti dimesso dall’ospedale torna a casa dopo un mese di ricovero

Massimo Moratti è tornato nella sua abitazione dopo un lungo periodo trascorso in ospedale a causa di una polmonite. L'ex presidente dell'Inter era stato ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano per circa un mese, durante il quale le sue condizioni avevano destato preoccupazione. Nel corso del ricovero Moratti aveva trascorso una settimana in terapia intensiva, dove era stato intubato per consentire una stabilizzazione del quadro clinico. Con il passare dei giorni le cure hanno avuto effetto, fino al miglioramento che ha permesso le dimissioni avvenute questa mattina.

