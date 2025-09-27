Massimo Moratti dimesso dall’ospedale | l’ex presidente torna a casa dopo la polmonite è festa in casa Inter

Ilprimatonazionale.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter, l’ex presidente Massimo Moratti in netto miglioramento: vicine le dimissioni Una notizia che porta sollievo a tutti i tifosi dell’Inter e non solo: Massimo Moratti, storico ex presidente nerazzurro, è stato dimesso dall’Istituto Humanitas di Rozzano nella mattinata di sabato 27 settembre 2025 ed è finalmente tornato nella sua casa L'articolo Massimo Moratti dimesso dall’ospedale: l’ex presidente torna a casa dopo la polmonite, è festa in casa Inter proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

massimo moratti dimesso dall8217ospedale l8217ex presidente torna a casa dopo la polmonite 232 festa in casa inter

© Ilprimatonazionale.it - Massimo Moratti dimesso dall’ospedale: l’ex presidente torna a casa dopo la polmonite, è festa in casa Inter

In questa notizia si parla di: massimo - moratti

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite: le sue condizioni

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite: come sta l’ex presidente dell’Inter

Dimesso Moratti dopo il ricovero per polmonite: aggiornamenti sul suo stato di salute - Ha trascorso un mese ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano: le novità sulle condizioni dell'ex presidente dell'Inter ... Secondo notizie.it

massimo moratti dimesso dall8217ospedaleMassimo Moratti dimesso dall’ospedale: era ricoverato per una polmonite - Massimo Moratti è a casa dopo circa un mese in cui è stato ricoverato all’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Riporta milano.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo Moratti Dimesso Dall8217ospedale