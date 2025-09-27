Massimo Moratti dimesso dall' ospedale Humanitas di Milano torna a casa

Ilgiornaleditalia.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente dell'Inter era ricoverato per una grave polmonite Una buona notizia. E' tornato a casa Massimo Moratti. Nella mattinata di sabato 27 settembre l’ex presidente dell'Inter ha potuto lasciare l'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) dove era ricoverato da fine agosto per una grav. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

massimo moratti dimesso dall ospedale humanitas di milano torna a casa

© Ilgiornaleditalia.it - Massimo Moratti, dimesso dall'ospedale Humanitas di Milano , torna a casa

In questa notizia si parla di: massimo - moratti

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite: le sue condizioni

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite: come sta l’ex presidente dell’Inter

massimo moratti dimesso dallMassimo Moratti dimesso dall’ospedale dopo un mese di ricovero per una polmonite - L’ex presidente dell’Inter lascia l’Humanitas di Rozzano e torna nella sua casa di Milano per proseguire la convalescenza tra l’affetto della sua famiglia. Da msn.com

massimo moratti dimesso dallMassimo Moratti dimesso dall’ospedale, torna a casa dopo un mese di ricovero - Massimo Moratti è tornato nella sua abitazione dopo un lungo periodo trascorso in ospedale a causa di una polmonite. Riporta thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo Moratti Dimesso Dall