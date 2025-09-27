L'ex presidente dell'Inter era ricoverato per una grave polmonite Una buona notizia. E' tornato a casa Massimo Moratti. Nella mattinata di sabato 27 settembre l’ex presidente dell'Inter ha potuto lasciare l'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) dove era ricoverato da fine agosto per una grav. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Massimo Moratti, dimesso dall'ospedale Humanitas di Milano , torna a casa