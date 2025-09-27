Massimo Moratti dimesso dall' ospedale | è a casa

Dopo circa un mese di ricovero all'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano) a causa di una polmonite Massimo Moratti è tornato a casa. L'ex presidente dell'Inter, che era stato intubato nel reparto di terapia intensiva per una settimana, è stato dimesso questa mattina. Il ricovero era avvenuto lo scorso 27 agosto, causando profonda apprensione non sono tra familiari e amici di Moratti ma anche tra i tifosi dell'Inter, la squadra che portò allo storico Triplete nel 2010 (vittoria del campionato, della Coppa Italia, della Champions League). Lo scorso maggio aveva festeggiato 80 anni con una bella festa a sorpresa organizzata dai cinque figli e dalla moglie Milly nella villa di famiglia a Imbersago (Lecco), a cui hanno partecipato molti ex giocatori nerazzurri da Ronaldo a Vieri e Recoba, solo per citarne alcuni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Massimo Moratti dimesso dall'ospedale: è a casa

