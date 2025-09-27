Massimo Moratti dimesso dall’ospedale dopo un mese di ricovero per una polmonite

Milano – Massimo Moratti è tornato finalmente a casa. Ricoverato più di mese fa all’ospedale Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite, l’ex presidente dell ’Inter è stato dimesso sabato mattina e ha fatto ritorno nel suo appartamento nel centro di Milano, accolto dalla moglie Milly e dai cinque figli Maria Celeste, Angelomario, Maria Carlotta, Giovanni e Maria. Il graudale recupero. Il patron della Saras, l’azienda petrolifera di famiglia, ha superato dunque il momento critico, lasciandosi alle spalle anche la settimana trascorsa intubato in terapia intensiva in seguito a una crisi respiratoria prima del percorso del graduale recupero che si è concluso oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Massimo Moratti dimesso dall’ospedale dopo un mese di ricovero per una polmonite

In questa notizia si parla di: massimo - moratti

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite: le sue condizioni

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite: come sta l’ex presidente dell’Inter

Migliorano le condizioni di Massimo Moratti. L'ex presidente dell'Inter è stato ricoverato lo scorso 26 agosto ed ora sta proseguendo nel suo percorso di rieducazione. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere dimesso entro una se - facebook.com Vai su Facebook

Sala su San Siro: "Niente sconti a Inter e Milan. Rimpiango Massimo Moratti" - X Vai su X

Massimo Moratti è stato dimesso: era ricoverato per una polmonite - Massimo Moratti è a casa dopo circa un mese in cui è stato ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Segnala corrieredellosport.it

Massimo Moratti è stato dimesso, ora è casa - Massimo Moratti è a casa dopo circa un mese in cui è stato ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Si legge su ansa.it