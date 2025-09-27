Massimo Moratti dimesso dall’ospedale dopo un mese di ricovero per una polmonite

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano –  Massimo Moratti è tornato finalmente a casa. Ricoverato più di mese fa all’ospedale Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite, l’ex presidente dell ’Inter è stato dimesso sabato mattina e ha fatto ritorno nel suo appartamento nel centro di Milano, accolto dalla moglie Milly e dai cinque figli Maria Celeste, Angelomario, Maria Carlotta, Giovanni e Maria.  Il graudale recupero. Il patron della Saras, l’azienda petrolifera di famiglia, ha superato dunque il momento critico, lasciandosi alle spalle anche la settimana trascorsa intubato in terapia intensiva in seguito a una crisi respiratoria prima del percorso del graduale recupero che si è concluso oggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

massimo moratti dimesso dall8217ospedale dopo un mese di ricovero per una polmonite

© Ilgiorno.it - Massimo Moratti dimesso dall’ospedale dopo un mese di ricovero per una polmonite

In questa notizia si parla di: massimo - moratti

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite: le sue condizioni

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a causa di una polmonite

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite: come sta l’ex presidente dell’Inter

massimo moratti dimesso dall8217ospedaleMassimo Moratti è stato dimesso: era ricoverato per una polmonite - Massimo Moratti è a casa dopo circa un mese in cui è stato ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Segnala corrieredellosport.it

massimo moratti dimesso dall8217ospedaleMassimo Moratti è stato dimesso, ora è casa - Massimo Moratti è a casa dopo circa un mese in cui è stato ricoverato all'Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Massimo Moratti Dimesso Dall8217ospedale