Massimo Moratti dimesso dall’ ospedale ora è a casa

Buone notizie per l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, dimesso sabato mattina dall’Istituto Humanitas di Rozzano (Mi), dove era ricoverato dallo scorso 27 agosto nel reparto di terapia intensiva per una polmonite. Secondo quanto si apprende, l’ex patron dell’Inter è ora a casa nella sua abitazione dove potrà seguire i nerazzurri impegnati questa sera a Cagliari. Una partita non banale, visti gli storici legami della famiglia con la Sardegna, dove è situata la raffineria Saras. 18 anni alla guida del club nerazzurro. Diciotto anni di Inter, tra successi indimenticabili e grandi delusioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Massimo Moratti dimesso dall’ ospedale, ora è a casa

