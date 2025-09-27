Massi franano sulla strada di Morterone

Frana lungo la Sp 63 a Morterone. Lo smottamento si è verificato oggi, sabato 27 settembre, lungo la strada che da Ballabio si collega con il piccolo comune della Valsassina. Alcuni massi di grosse dimensione sono crollati sull’asfalto. Una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Lecco è al. 🔗 Leggi su Leccotoday.it