Massaggi da 200 dollari viaggi sul Lolita Express e inviti sull’isola di Epstein | i nuovi file fanno tremare Musk il principe Andrea e un ex consigliere di Trump
Il principe Andrea ha volato più volte sull’incriminato jet di Epstein, facendosi fare “massaggi” da 200 dollari. Questo è quanto emerso dai nuovi documenti che sono stati resi pubblici dal Congresso americano. Oltre al nome del Duca di York, presente a più riprese all’interno dei file, menzionati anche Elon Musk, l’ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon e, come riportato da Politico, anche il miliardario Peter Thiel, uno dei maggiori donatori del partito repubblicano. Il Duca avrebbe viaggiato sul “Lolita Express” (“Lolita” è un romanzo pubblicato nel 1955 che racconta l’ossessione di un professore europeo nei confronti di una ragazzina americana di 12 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: massaggi - dollari
Usa: principe Andrea sul jet 'Lolita Express' di Epstein, per lui massaggi da 200 dollari
Il principe Andrea sul jet ‘Lolita Express’ e i massaggi da 200 dollari: nuove rivelazioni sul caso Epstein
Il principe Andrea sul jet ‘Lolita Express’ di Epstein e i massaggi da 200 dollari: le nuove rivelazioni
Felipe Massa chiede 82 milioni di dollari per il “Crashgate” di Singapore 2008 I dettagli della vicenda - facebook.com Vai su Facebook
“Massaggi” da 200 dollari, viaggi sul Lolita Express e inviti sull’isola di Epstein: i nuovi file fanno tremare Musk, il principe Andrea e un ex consigliere di Trump - Documenti rivelano dettagli su massaggi da 200 dollari, voli sul Lolita Express e inviti sull'isola privata di Jeffrey Epstein ... Da ilfattoquotidiano.it