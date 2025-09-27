Massaggi da 200 dollari viaggi sul Lolita Express e inviti sull’isola di Epstein | i nuovi file fanno tremare Musk il principe Andrea e un ex consigliere di Trump

Il principe Andrea ha volato più volte sull’incriminato jet di Epstein, facendosi fare “massaggi” da 200 dollari. Questo è quanto emerso dai nuovi documenti che sono stati resi pubblici dal Congresso americano. Oltre al nome del Duca di York, presente a più riprese all’interno dei file, menzionati anche Elon Musk, l’ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon e, come riportato da Politico, anche il miliardario Peter Thiel, uno dei maggiori donatori del partito repubblicano. Il Duca avrebbe viaggiato sul “Lolita Express” (“Lolita” è un romanzo pubblicato nel 1955 che racconta l’ossessione di un professore europeo nei confronti di una ragazzina americana di 12 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

