Massacrato a colpi di pistola L’imprenditore italiano trovato così la scoperta choc 

Una terribile notizia scuote la comunità italiana all’estero. Un uomo, un imprenditore italiano, è stato trovato morto in circostanze tragiche e violente nelle prime ore di oggi. Le prime informazioni, frammentarie e drammatiche, parlano di un omicidio avvenuto in Albania, all’interno di una zona rurale. L’identità della vittima non è stata subito resa nota, ma la gravità del fatto ha immediatamente attivato le autorità locali e ha attirato l’attenzione dei media internazionali. Le forze dell’ordine hanno avviato una vasta operazione per chiarire quanto accaduto e risalire ai responsabili di questo gesto estremo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it