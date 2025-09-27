Stavolta la protesta riguarda la segnaletica stradale con cui si è alle prese la sera. Nella contrada Paretone di Martina Franca, dove è in corso un’opera di rifacimento della conduttura da parte di Acquedotto pugliese, i lavori hanno pesantemente riguardato la strada. Le lamentele dei cittadini sono pressoché continue perché è diventato perfino difficile entrare nella contrada all’inizio dell’agro. L’immagine fa riferimento ad una transenna posizionata in maniera “pericolosa”, secondo quanto segnalato da una cittadina. L'articolo Martina Franca: contrada Paretone e lavori, le difficoltà aumentano la sera Segnaletica, le proteste proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

