Martina De Ioannon e Ciro Solimano più innamorati che mai | le foto che smentiscono le voci di crisi – Esclusiva

Si è parlato tanto di crisi nelle ultime settimane tra Martina De Ioannon e Ciro Solimano ma a quanto pare le cose non stanno così. La coppia, tra le più seguite dell’ultima edizione di Uomini e Donne, ha recentemente messo a tacere i rumors su una presunta rottura presentandosi unita e sorridente alla festa per i dieci anni di Action Academy a Palazzo Brancaccio. Un ingresso mano nella mano, scatti di coppia a favore di fotografi e persino qualche bacio rubato nella sala da ballo, immortalato in un video esclusivo di SuperGuidaTV. I due sono apparsi tranquilli e sereni, lontani da qualsiasi tensione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Martina De Ioannon e Ciro Solimano più innamorati che mai: le foto che smentiscono le voci di crisi – Esclusiva

In questa notizia si parla di: martina - ioannon

Stoccate tra Martina De Ioannon e l’ex Raul: lui fa una gaffe ed è caos sul web FOTO

Uomini e Donne, Martina De Ioannon punge Gianmarco Steri: la frase sul suo aspetto fisico

Martina De Ioannon incinta? L’ex tronista di Uomini e Donne racconta la verità

SuperGuidaTV. . Uomini e donne: Martina De Ioannon e Ciro Solimeno più innamorati che mai, smentite le voci di una loro crisi #UominieDonne #uominiedonneanticipazioni - facebook.com Vai su Facebook

Martina De Ioannon e Ciro Solimano più innamorati che mai: le foto che smentiscono le voci di crisi – Esclusiva - Possiamo smentire ufficialmente ogni voce di possibile crisi tra i due. Come scrive superguidatv.it

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno allontanano la crisi/ Gesto dell’ex Uomini e Donne e la foto che infiamma - Ciro Solimeno e Martina De Ioannon cancellano le voci di crisi con una foto che ha scatenato l'entusiasmo dei fan di Uomini e donne. Si legge su ilsussidiario.net