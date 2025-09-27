Martin calvario infinito Cade a Motegi | frattura scomposta alla clavicola destra

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo stop per il pilota dell'Aprilia, che ha centrato il compagno Bezzecchi. È il terzo infortunio grave della stagione per il campione del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

martin calvario infinito cade a motegi frattura scomposta alla clavicola destra

© Gazzetta.it - Martin, calvario infinito. Cade a Motegi: frattura scomposta alla clavicola destra

In questa notizia si parla di: martin - calvario

Classifica Piloti MotoGP dopo la Sprint: cosa serve a Marquez per diventare campione. Martin, calvario infinito - Trionfa finalmente Bagnaia, e nel frattempo Marquez si avvicina sempre di più al titolo: cosa manca per l'impresa. Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Martin Calvario Infinito Cade