Martin calvario infinito Cade a Motegi | frattura scomposta alla clavicola destra
Nuovo stop per il pilota dell'Aprilia, che ha centrato il compagno Bezzecchi. È il terzo infortunio grave della stagione per il campione del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: martin - calvario
EUROLEGA - Calvario Josh Nebo per l'Olimpia Milano: il centro sloveno seguirà un percorso riabilitativo di tipo conservativo. Il giocatore sarà costantemente rivalutato. I tempi di recupero stimabili non saranno comunque inferiori ai quattro mesi. Vai su Facebook
Classifica Piloti MotoGP dopo la Sprint: cosa serve a Marquez per diventare campione. Martin, calvario infinito - Trionfa finalmente Bagnaia, e nel frattempo Marquez si avvicina sempre di più al titolo: cosa manca per l'impresa. Scrive sport.virgilio.it