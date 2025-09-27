Marotta su San Siro | Credo che i politici sappiano l’esigenza di avere un nuovo stadio

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato di San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marotta su San Siro: “Credo che i politici sappiano l’esigenza di avere un nuovo stadio”

In questa notizia si parla di: marotta - siro

Beppe Marotta in Comune dopo l’inchiesta sull’urbanistica di Milano: quale potrebbe essere il destino di San Siro

San Siro a Milan ed Inter, parla Marotta: “Ora attendiamo il responso del consiglio”

San Siro, Marotta: “Ritengo che il calcio a Milano sia un po’ messo da parte”

Inter, Marotta: “San Siro? Vogliamo trasformare l’esigenza di un nuovo stadio in un patrimonio per il Comune” ? - X Vai su X

Sala: “Marotta su San Siro? Non è minaccia. Molto possibile che Inter e Milan lascino Milano ma ma io credo che a questo punto il Consiglio debba decidere in piena autonomia. Io ho la coscienza a posto e ho fatto tutto quello che c'era da fare. Nella decision - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari Inter, Marotta fa chiarezza su Chivu e lancia un messaggio per San Siro - Inter: il presidente fa chiarezza su Chivu e poi lancia un messaggio sulla questione stadio. Secondo spaziointer.it

Inter, Marotta: “Chivu? Profilo adatto a questo nuovo ciclo. San Siro? La città e i tifosi ne hanno bisogno” - Dopo il pareggio tra Juventus e Atalanta all’Allianz Stadium, tocca al match tra Cagliari e Inter. Segnala gianlucadimarzio.com