Marotta su San Siro | Credo che i politici sappiano l’esigenza di avere un nuovo stadio
Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato di San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: marotta - siro
Beppe Marotta in Comune dopo l’inchiesta sull’urbanistica di Milano: quale potrebbe essere il destino di San Siro
San Siro a Milan ed Inter, parla Marotta: “Ora attendiamo il responso del consiglio”
San Siro, Marotta: “Ritengo che il calcio a Milano sia un po’ messo da parte”
Inter, Marotta: “San Siro? Vogliamo trasformare l’esigenza di un nuovo stadio in un patrimonio per il Comune” ? - X Vai su X
Sala: “Marotta su San Siro? Non è minaccia. Molto possibile che Inter e Milan lascino Milano ma ma io credo che a questo punto il Consiglio debba decidere in piena autonomia. Io ho la coscienza a posto e ho fatto tutto quello che c'era da fare. Nella decision - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari Inter, Marotta fa chiarezza su Chivu e lancia un messaggio per San Siro - Inter: il presidente fa chiarezza su Chivu e poi lancia un messaggio sulla questione stadio. Secondo spaziointer.it
Inter, Marotta: “Chivu? Profilo adatto a questo nuovo ciclo. San Siro? La città e i tifosi ne hanno bisogno” - Dopo il pareggio tra Juventus e Atalanta all’Allianz Stadium, tocca al match tra Cagliari e Inter. Segnala gianlucadimarzio.com