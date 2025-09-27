Marotta | Milano senza stadio? Sarebbe una sconfitta per tutta la città

Marotta, presidente dell'Inter, parla dello stadio di Milano che interessa anche al Milan. Ecco le sue parole d Gazzetta.it. Marotta, presidente dell'Inter, parla dello stadio di Milano che interessa anche al Milan: "Con tutto il rispetto per San Siro, oggi non risponde più alle esigenze e ai criteri dei tempi attuali". Le sue parole da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marotta: “Milano senza stadio? Sarebbe una sconfitta per tutta la città”

