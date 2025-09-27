Marotta | Impressione su Chivu positiva Stadio? I nostri politici…

Pochi minuti prima del calcio d’inizio contro il Cagliari, il Presidente dell’ Inter – Beppe Marotta – ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla figura di Cristian Chivu. L’ex difensore, promosso in estate sulla panchina della prima squadra, ha ricevuto parole di grande stima: “ L’impressione su Chivu è molto positiva: non è stato solo un calciatore vincente, ma anche un ottimo allenatore nelle giovanili. A Parma ha dato risultati e il suo profilo è perfettamente adatto al nostro nuovo ciclo. Sta lavorando molto bene e certe critiche mi sembrano azzardate: l’allenatore non è solo quello della domenica, ma quello che lavora ogni giorno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it