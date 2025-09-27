Marotta a Sky Sport, le parole del presidente nerazzurro su Chivu, sulla gestione societaria e sul tema stadio: «Chivu adatto al nuovo ciclo». Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Cagliari, valida per la quinta giornata di Serie A, soffermandosi su tre temi centrali: il lavoro di Cristian Chivu, la gestione societaria e il futuro dello stadio di San Siro. IL GIUDIZIO SU CHIVU – «L’impressione su Chivu è molto positiva: lo conoscevamo bene. Non è stato solo un calciatore vincente ma anche un ottimo allenatore nelle giovanili. A Parma ha dato risultati e questo depone, il suo profilo è adatto al nostro modello partito quest’anno, un nuovo ciclo: sta lavorando molto bene. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta a Sky Sport: «Chivu adatto al nuovo ciclo, sull’Inter valutazioni azzardate. San Siro? Milano ha bisogno»