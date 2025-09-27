Marotta a Inter TV dopo la Laurea magistrale Honoris Causa in ‘Marketing e mercati globali’ | Questo il riconoscimento più importante nella mia carriera vi spiego perché
Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, si è espresso così dopo aver ricevuto la Laurea magistrale Honoris Causa in Marketing e mercati globali. L’Università di Milano-Bicocca ha conferito la Laurea magistrale Honoris Causa in Marketing e mercati globali a Giuseppe Marotta, attuale presidente e CEO dell’ Inter. Un riconoscimento prestigioso che celebra la lunga carriera dirigenziale di uno dei principali protagonisti del calcio italiano, capace di lasciare il segno in club come Sampdoria, Juventus e ora nei nerazzurri. Intervistato da Inter TV al termine della cerimonia, Marotta ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, definendolo il più significativo tra i riconoscimenti ricevuti. 🔗 Leggi su Internews24.com
