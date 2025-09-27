Marotta a Dazn | Martinez titolare? Credo che il titolare rimanga Sommer oggi tocca a Luis Henrique Sullo stadio ho un auspicio
Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua prima del match contro il Cagliari. Intervenuto nel corso del prepartita di Cagliari Inter, match valevole per il 5° turno di Serie A, il presidente e amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, ha presentato così la sfida. Tanti i temi toccati dal dirigente, dal campo al calciomercato fino a quello del futuro di San Siro e del nuovo stadio. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn. LAUREA AD HONOREM – « Ad una certa età è un coronamento di un percorso fatto nel mondo del calcio, è motivo di grande orgoglio » LA CONFERMA DI JOSEP MARTINEZ IN PORTA – « Non credo siano cambiate le gerarchie. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: marotta - dazn
Marotta a Dazn: «Nuovo modello con più giovani, niente rivoluzioni. Difesa ok, colpi solo se ci saranno uscite»
Marotta a Dazn: «Ecco qual è la situazione della rosa. Lookman penso faccia questo»
DAZN, $Marotta su San Siro: “Inter e Milan pronte ad andare altrove se non si risolve la questione stadio” ? $milanpress milanpress.it/dazn-marotta-s… - X Vai su X
Vendita San Siro? Scenario imbarazzante, Inter e Milan potrebbero lasciare Milano. " Le parole di Beppe Marotta a Dazn sono andate dritte al punto, senza mezzi termini. L’incertezza legata al destino dello stadio, che il Comune potrebbe mettere in vendita, st - facebook.com Vai su Facebook
Marotta a DAZN : "Oggi gioca Martinez ma Sommer resta titolare. Sul mercato abbiamo deciso..." - Il nuovo dottore honoris causa Beppe Marotta arriva anche nella postazione di DAZN per presentare la sfida di questa sera contro il Cagliari e parlare delle ultime notizie soprattutto in tema stadio. Da msn.com
Marotta nel pre partita: «Martinez titolare? Il mister applica le sue logiche. Sui nuovi arrivati…» - Le sue parole Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato nel pre partita del match contro il Caglia ... Scrive cagliarinews24.com