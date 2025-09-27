Marotta a Dazn | Martinez titolare? Credo che il titolare rimanga Sommer oggi tocca a Luis Henrique Sullo stadio ho un auspicio

Il presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua prima del match contro il Cagliari. Intervenuto nel corso del prepartita di Cagliari Inter, match valevole per il 5° turno di Serie A, il presidente e amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, ha presentato così la sfida. Tanti i temi toccati dal dirigente, dal campo al calciomercato fino a quello del futuro di San Siro e del nuovo stadio. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn. LAUREA AD HONOREM – « Ad una certa età è un coronamento di un percorso fatto nel mondo del calcio, è motivo di grande orgoglio » LA CONFERMA DI JOSEP MARTINEZ IN PORTA – « Non credo siano cambiate le gerarchie. 🔗 Leggi su Internews24.com

