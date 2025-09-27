Marocchino in vista di Juve Atalanta | Ci può stare pareggiare ma la cosa fondamentale sarà questa Rabiot? È stato fatto qualche errore di valutazione

Marocchino in vista di Juve Atalanta: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul big match ma non solo. A poche ore del big match contro l’ Atalanta, in programma oggi alle 18:00, l’ex giocatore della Juventus, Domenico Marocchino, ha analizzato il momento bianconero ai microfoni di Radio Bianconera. Secondo Marocchino, la squadra di Igor Tudor sta trovando una buona continuità di rendimento, ma permangono alcuni nodi irrisolti a centrocampo, frutto di passate scelte di mercato. SU JUVE ATALANTA – «Ci può stare pareggiare con l’Atalanta, la cosa fondamentale sarebbe avere una base di rendimento standard da parte della squadra, questo non significa vincere tutte le partite, ma garantire appunto una certa media di prestazione, che ad oggi mi sento di dire che la Juve sta garantendo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marocchino in vista di Juve Atalanta: «Ci può stare pareggiare ma la cosa fondamentale sarà questa. Rabiot? È stato fatto qualche errore di valutazione»

In questa notizia si parla di: marocchino - vista

Arrestato dalla Polizia di Stato cittadino marocchino per resistenza, lesioni e detenzione di stupefacenti La Squadra Volante della Questura di Terni ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 27 anni, residente a Terni, gravato da numerosi precedenti di poli - facebook.com Vai su Facebook

Marocchino a RBN: "Domani sarebbe inaccettabile un pareggio con l'Atalanta" - Domenico Marocchino ha parlato ai microfoni di Radi Bianconera durante il programma Cose di Calcio analizzando il match di domani della Juventus che affronterà in casa l'Atalanta di ... Secondo tuttojuve.com

Juventus-Atalanta, ecco dove sarà visibile il match - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato dove sarà visibile la gara tra i bianconeri e l'Atalanta: "Dopo il pareggio esterno per 1- Lo riporta tuttojuve.com