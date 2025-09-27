Marocchi a Sky Sport, le parole dell’opinionista su Cagliari-Inter, sul tema stadio e sulla gestione di Chivu. Ecco il suo commento. Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juventus e oggi opinionista televisivo, ha espresso la sua analisi negli studi di Sky Sport durante il programma Saturday Night, soffermandosi sulla sfida tra Cagliari e Inter e su altri temi di stretta attualità calcistica. SUL MATCH DI CAGLIARI – «Il Cagliari dovrà vedere in che giornata è l’Inter, immagino che la squadra nerazzurra voglia sviluppare gioco per dominare e vincere. Gli attaccanti schierati da Pisacane, Sebastiano Esposito e Belotti, dovranno fare un partitone. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marocchi sicuro: «Cagliari, attaccanti decisivi. Inter vuole dominare. San Siro? Servono stadi nuovi»