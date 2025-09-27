Marocchi sicuro | Cagliari attaccanti decisivi Inter vuole dominare San Siro? Servono stadi nuovi
Marocchi a Sky Sport, le parole dell’opinionista su Cagliari-Inter, sul tema stadio e sulla gestione di Chivu. Ecco il suo commento. Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juventus e oggi opinionista televisivo, ha espresso la sua analisi negli studi di Sky Sport durante il programma Saturday Night, soffermandosi sulla sfida tra Cagliari e Inter e su altri temi di stretta attualità calcistica. SUL MATCH DI CAGLIARI – «Il Cagliari dovrà vedere in che giornata è l’Inter, immagino che la squadra nerazzurra voglia sviluppare gioco per dominare e vincere. Gli attaccanti schierati da Pisacane, Sebastiano Esposito e Belotti, dovranno fare un partitone. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: marocchi - sicuro
Cooltra IT. . Vai dove vuoi con Cooltra e approfitta di 10€ gratis per i tuoi primi viaggi. Muoviti per Roma in modo economico, agile e sicuro. Scarica la app e registrati adesso! *Solo per i nuovi utenti - facebook.com Vai su Facebook
Marocchi: “Chivu ha difeso i giocatori da chi li contestava e ha guadagnato punti” - Su Skysport il commento dell'ex giocatore prima del fischio d'inizio della gara dei nerazzurri di Chivu contro il Cagliari ... Riporta msn.com
Marocchi difende il Napoli: "Il gioco arriverà nelle gare aperte, mica contro il Cagliari" - L'ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Napoli contro il Cagliari di ieri. tuttomercatoweb.com scrive